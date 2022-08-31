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31 августа, 14:39

СК объявил в розыск маньяка, который убил семью с ребёнком и сбросил тела жертв в реку

<p>Фотоизображения реконструкции черепов погибших. Обложка © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1719200/?type=news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет РФ</a></p>

Фотоизображения реконструкции черепов погибших. Обложка © Следственный комитет РФ

Следственный комитет России попросил оказать помощь в розыске серийного маньяка, который подозревается в убийстве семейной пары и их малолетней дочери в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тела были обнаружены в реке Ижора в Тосненском районе в разное время. В 2008 году у берега нашли трупы неизвестных мужчин в возрасте 45–55 и 50–70 лет и женщины 45–50 лет с признаками насильственной смерти, а в октябре 2021-го обнаружены останки ребёнка. В ходе расследования было установлено, что мужчина и женщина являются кровными родственниками девочки, а ещё один погибший в возрасте 50–70 лет не относится к их семье, но его смерть наступила одновременно с другими потерпевшими.

"Раскрыть данные преступления по горячим следам в то время не удалось, однако следователями и криминалистами продолжается системная работа по установлению всех обстоятельств произошедшего", — указали в ведомстве.

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Граждан, которые обладают какой-либо информацией об исчезновении из любых регионов страны семей в составе муж, жена и дочь просят обращаться в ведомство. В результате экспертной работы были составлены фотоизображения реконструкции черепов погибших.

Ранее Лайф рассказывал, что в Рязани по подозрению в убийстве пропавшей год назад Елены Логуновой задержан её муж. По информации источника, мужчина пытался скрыться во время задержания.

Артур Лапсаков

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