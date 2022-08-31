СК объявил в розыск маньяка, который убил семью с ребёнком и сбросил тела жертв в реку

Следственный комитет России попросил оказать помощь в розыске серийного маньяка, который подозревается в убийстве семейной пары и их малолетней дочери в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тела были обнаружены в реке Ижора в Тосненском районе в разное время. В 2008 году у берега нашли трупы неизвестных мужчин в возрасте 45–55 и 50–70 лет и женщины 45–50 лет с признаками насильственной смерти, а в октябре 2021-го обнаружены останки ребёнка. В ходе расследования было установлено, что мужчина и женщина являются кровными родственниками девочки, а ещё один погибший в возрасте 50–70 лет не относится к их семье, но его смерть наступила одновременно с другими потерпевшими.

"Раскрыть данные преступления по горячим следам в то время не удалось, однако следователями и криминалистами продолжается системная работа по установлению всех обстоятельств произошедшего", — указали в ведомстве.

Граждан, которые обладают какой-либо информацией об исчезновении из любых регионов страны семей в составе муж, жена и дочь просят обращаться в ведомство. В результате экспертной работы были составлены фотоизображения реконструкции черепов погибших.