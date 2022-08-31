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31 августа, 14:39

Кремль обещал сообщить, сможет ли Путин присутствовать на прощании с Горбачёвым

В Кремле обещали позже объявить, будет ли президент России Владимир Путин участвовать в прощании с умершим накануне Михаилом Горбачёвым. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Сообщим дополнительно", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

Напомним, что Михаил Горбачёв скончался вечером 30 августа на 92-м году жизни. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Решений о государственных похоронах политика пока не принималось. Прощание с Михаилом Горбачёвым пройдёт 3 сентября в Колонном зале Дома союзов. Он будет похоронен в тот же день на Новодевичьем кладбище.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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