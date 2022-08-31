Кремль обещал сообщить, сможет ли Путин присутствовать на прощании с Горбачёвым

В Кремле обещали позже объявить, будет ли президент России Владимир Путин участвовать в прощании с умершим накануне Михаилом Горбачёвым. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Напомним, что Михаил Горбачёв скончался вечером 30 августа на 92-м году жизни. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Решений о государственных похоронах политика пока не принималось. Прощание с Михаилом Горбачёвым пройдёт 3 сентября в Колонном зале Дома союзов. Он будет похоронен в тот же день на Новодевичьем кладбище.