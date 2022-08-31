В ЕС отказались признать паспорта РФ, выданные жителям освобождённых территорий

Министры иностранных дел 27 стран – членов Евросоюза договорились не признавать российские паспорта, которые выдаются на освобождённых территориях Украины. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге.