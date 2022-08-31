В ЕС отказались признать паспорта РФ, выданные жителям освобождённых территорий
Боррель заявил, что страны ЕС не признают российские паспорта, выданные на освобождённых территориях Украины
Министры иностранных дел 27 стран – членов Евросоюза договорились не признавать российские паспорта, которые выдаются на освобождённых территориях Украины. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге.
"Паспорта, которые будут выдаваться Россией на оккупированных территориях Украины, не будут признаны", — приводит слова дипломата ТАСС.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в конце мая подписал указ об упрощённом порядке получения гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. В июле глава государства утвердил аналогичный документ для людей, постоянно проживающих на Украине либо на территории ДНР и ЛНР. Ранее Лайф сообщал, что в Бердянске выдали около 3,5 тысячи российских паспортов, а также зарегистрировали почти девять тысяч заявлений на получение российского гражданства. По всей Запорожской области по состоянию на 20 августа было выдано порядка шести тысяч паспортов.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин