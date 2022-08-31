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31 августа, 14:27

Экс-посол Украины Мельник осудил главу Минобороны ФРГ за слова о поставках оружия

Бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник, отстранённый от этой должности в июле, раскритиковал заявление главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт о поставках оружия Киеву. Ранее министр заявила, что бундесвер "достиг пределов своих возможностей по передаче вооружения Украине".

"Вы это серьёзно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?" — написал Мельник в "Твиттере".

Он также прикрепил к публикации скриншот, согласно которому Германия поставила Украине только 9% САУ PzH и 7% РСЗО Mars-II, а остальную обещанную технику Берлин Киеву так и не направил.

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Напомним, в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал поставить Украине новую партию современного оружия в ближайшие недели. Между тем депутаты правящей в Германии партии выступили против таких поставок, а в июле в Берлине прошла массовая акция протеста, участники которой потребовали от властей перестать накачивать Украину оружием.

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ТАСС / IMAGO / Christian Spicker

Ирина Фальке

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