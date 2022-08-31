Экс-посол Украины Мельник осудил главу Минобороны ФРГ за слова о поставках оружия

Бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник, отстранённый от этой должности в июле, раскритиковал заявление главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт о поставках оружия Киеву. Ранее министр заявила, что бундесвер "достиг пределов своих возможностей по передаче вооружения Украине".

"Вы это серьёзно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?" — написал Мельник в "Твиттере".