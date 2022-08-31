Герой "Операции Z": Росгвардеец погиб, закрыв собой мирных жителей Изюма от обстрела ВСУ
Офицер Росгвардии Потапов погиб, прикрыв собой мирных жителей при обстреле ВСУ города Изюма
В Харьковской области погиб офицер спецназа Росгвардии, старший лейтенант Александр Потапов. Боец во время обстрела ВСУ спасал мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Украинские силовики стали обстреливать жилой район Изюма из ствольной артиллерии РСЗО HIMARS. Тогда колонна росгвардейцев начала эвакуацию людей из-под огня. В результате российские бойцы вывели более 30 человек.
В ходе эвакуации Потапов закрыл собой от разорвавшегося рядом снаряда двух мирных жителей. При этом росгвардеец получил множество осколочных ранений, от которых в результате погиб. Указывается, что боец родился в посёлке Шихана Саратовской области. Он служил в одном из элитных подразделений спецназа Росгвардии.
Ранее при обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, были зафиксированы прилёты на полигон твёрдых бытовых отходов.
VK / Росгвардия