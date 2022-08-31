Герой "Операции Z": Росгвардеец погиб, закрыв собой мирных жителей Изюма от обстрела ВСУ

В Харьковской области погиб офицер спецназа Росгвардии, старший лейтенант Александр Потапов. Боец во время обстрела ВСУ спасал мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Украинские силовики стали обстреливать жилой район Изюма из ствольной артиллерии РСЗО HIMARS. Тогда колонна росгвардейцев начала эвакуацию людей из-под огня. В результате российские бойцы вывели более 30 человек.

В ходе эвакуации Потапов закрыл собой от разорвавшегося рядом снаряда двух мирных жителей. При этом росгвардеец получил множество осколочных ранений, от которых в результате погиб. Указывается, что боец родился в посёлке Шихана Саратовской области. Он служил в одном из элитных подразделений спецназа Росгвардии.