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31 августа, 14:25

Герой "Операции Z": Росгвардеец погиб, закрыв собой мирных жителей Изюма от обстрела ВСУ

Офицер Росгвардии Потапов погиб, прикрыв собой мирных жителей при обстреле ВСУ города Изюма

В Харьковской области погиб офицер спецназа Росгвардии, старший лейтенант Александр Потапов. Боец во время обстрела ВСУ спасал мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Украинские силовики стали обстреливать жилой район Изюма из ствольной артиллерии РСЗО HIMARS. Тогда колонна росгвардейцев начала эвакуацию людей из-под огня. В результате российские бойцы вывели более 30 человек.

В ходе эвакуации Потапов закрыл собой от разорвавшегося рядом снаряда двух мирных жителей. При этом росгвардеец получил множество осколочных ранений, от которых в результате погиб. Указывается, что боец родился в посёлке Шихана Саратовской области. Он служил в одном из элитных подразделений спецназа Росгвардии.

Житель Макеевки погиб в результате обстрела ВСУ

Житель Макеевки погиб в результате обстрела ВСУ

Ранее при обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, были зафиксированы прилёты на полигон твёрдых бытовых отходов.

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VK / Росгвардия

Светлана Оперук

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