Страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян"
Боррель: Страны ЕС договорились продолжить выдавать визы россиянам на индивидуальной основе
Страны Евросоюза продолжат выдавать визы некоторым группам россиян, несмотря на решение о полной заморозке упрощённой визовой программы с Россией. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге.
"Мы продолжим предоставлять визы на индивидуальной основе, особенно для конкретных групп людей. Мы не хотим отрезать нас от тех россиян, которые против войны", — сказал Боррель.
Вопрос о судьбе уже выданных виз при этом остаётся открытым. По словам Борреля, министры поручили Еврокомиссии "подготовить предложения" на этот счёт. Он уточнил, что страны ЕС, которые граничат с Россией и Украиной, могут самостоятельно, на национальном уровне, принять меры, регулирующие допуск российских граждан. По мнению Борреля, это не будет противоречить Шенгенскому кодексу.
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Ранее стало известно, что страны Евросоюза не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Этот документ позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже пообещал европейцам схожие сложности при создании ЕС трудностей с визами для россиян.