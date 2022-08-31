Страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян"

Страны Евросоюза продолжат выдавать визы некоторым группам россиян, несмотря на решение о полной заморозке упрощённой визовой программы с Россией. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге.

"Мы продолжим предоставлять визы на индивидуальной основе, особенно для конкретных групп людей. Мы не хотим отрезать нас от тех россиян, которые против войны", — сказал Боррель.

Вопрос о судьбе уже выданных виз при этом остаётся открытым. По словам Борреля, министры поручили Еврокомиссии "подготовить предложения" на этот счёт. Он уточнил, что страны ЕС, которые граничат с Россией и Украиной, могут самостоятельно, на национальном уровне, принять меры, регулирующие допуск российских граждан. По мнению Борреля, это не будет противоречить Шенгенскому кодексу.