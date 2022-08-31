Глава "Газпрома" Миллер объявил о начале проектирования нового газопровода в Китай
"Газпром" начал проектирование нового газопровода в Китай, сообщил глава холдинга Алексей Миллер. Его слова приводит пресс-служба компании.
"Мы знаем, что китайский рынок — самый динамичный рынок в мире, и за предстоящие 20 лет, по прогнозам, прирост потребления газа в Китае составит 40% от прироста мирового потребления газа в мире. Поэтому мы подписали ещё один контракт на поставку газа в Китай. Это "дальневосточный" маршрут", — сказал Миллер на совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Глава "Газпрома" добавил, что все контрактные обязательства на 2023 год по увеличению объёмов поставок газа в Китай абсолютно точно будут выполнены. Также Миллер напомнил о работе над проектом магистрального газопровода через Монголию "Союз Восток", который станет продолжением проектируемого магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири – 2". Начало строительных работ по этому проекту запланировано на 2024 год.
Ранее "Газпром" подтвердил остановку "Северного потока" до 3 сентября. Сегодня, 31 августа, компания начинает планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате.