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31 августа, 14:15

Глава "Газпрома" Миллер объявил о начале проектирования нового газопровода в Китай

"Газпром" начал проектирование нового газопровода в Китай, сообщил глава холдинга Алексей Миллер. Его слова приводит пресс-служба компании.

"Мы знаем, что китайский рынок — самый динамичный рынок в мире, и за предстоящие 20 лет, по прогнозам, прирост потребления газа в Китае составит 40% от прироста мирового потребления газа в мире. Поэтому мы подписали ещё один контракт на поставку газа в Китай. Это "дальневосточный" маршрут", — сказал Миллер на совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Глава "Газпрома" добавил, что все контрактные обязательства на 2023 год по увеличению объёмов поставок газа в Китай абсолютно точно будут выполнены. Также Миллер напомнил о работе над проектом магистрального газопровода через Монголию "Союз Восток", который станет продолжением проектируемого магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири – 2". Начало строительных работ по этому проекту запланировано на 2024 год.

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Ранее "Газпром" подтвердил остановку "Северного потока" до 3 сентября. Сегодня, 31 августа, компания начинает планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате.

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ПАО "Газпром"

Артур Лапсаков

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