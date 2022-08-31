Глава "Газпрома" Миллер объявил о начале проектирования нового газопровода в Китай

"Мы знаем, что китайский рынок — самый динамичный рынок в мире, и за предстоящие 20 лет, по прогнозам, прирост потребления газа в Китае составит 40% от прироста мирового потребления газа в мире. Поэтому мы подписали ещё один контракт на поставку газа в Китай. Это "дальневосточный" маршрут", — сказал Миллер на совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности.