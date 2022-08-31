В МВД завели уголовное дело на охранника в Туапсе, избившего туриста дубинкой
На охранника пансионата "Южный" в Туапсе, напавшего с дубинкой на туристов, которые хотели пройти к морю, а затем угрожавшего семье пистолетом, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", — приводит РИА "Новости" заявление представителей регионального ведомства.
Глава поселения также пояснил, что по вопросу доступа к морю сейчас идут судебные разбирательства. Руководство самой гостиницы не стало комментировать ситуацию.
Напомним, накануне в курортном городе Краснодарского края охранник избил туриста дубинкой, когда тот пытался пройти с семьёй на пляж. Супруга отдыхающего попросила сотрудника ЧОП отстать от них и пригрозила жалобой в полицию, но это разъярённого мужчину не испугало. Позднее за семью туристов вступились общественники.
Кадр из видео © Telegram / "Подъём"