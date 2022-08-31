В МВД завели уголовное дело на охранника в Туапсе, избившего туриста дубинкой

На охранника пансионата "Южный" в Туапсе, напавшего с дубинкой на туристов, которые хотели пройти к морю, а затем угрожавшего семье пистолетом, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", — приводит РИА "Новости" заявление представителей регионального ведомства.

Глава поселения также пояснил, что по вопросу доступа к морю сейчас идут судебные разбирательства. Руководство самой гостиницы не стало комментировать ситуацию.