Первая победа команды Гончаренко: "Урал" выиграл у "Сочи" в Кубке России

Екатеринбургский "Урал" на своём поле выиграл у "Сочи" в стартовом матче Кубка России по футболу со счётом 2:0. Судил игру арбитр из Москвы Евгений Турбин.

Ворота гостей удалось поразить по разу в каждом из таймов. На восьмой минуте отличился нападающий "Урала" Александр Юшин. Во второй половине встречи защитник "Сочи" Игорь Юрганов срезал мяч в свои ворота.

Для подопечных Виктора Гончаренко победа стала первой в сезоне. Ранее в семи матчах РПЛ екатеринбургский клуб один раз сыграл вничью и шесть раз уступил.

Отметим, что "Урал" и "Сочи" выступают в группе D Кубка России. Вместе с ними в квартет попали столичные ЦСКА и "Торпедо". Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.