НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 августа, 13:55

Первая победа команды Гончаренко: "Урал" выиграл у "Сочи" в Кубке России

"Урал" одержал первую победу в сезоне, одолев "Сочи" в матче Кубка России

Екатеринбургский "Урал" на своём поле выиграл у "Сочи" в стартовом матче Кубка России по футболу со счётом 2:0. Судил игру арбитр из Москвы Евгений Турбин.

Ворота гостей удалось поразить по разу в каждом из таймов. На восьмой минуте отличился нападающий "Урала" Александр Юшин. Во второй половине встречи защитник "Сочи" Игорь Юрганов срезал мяч в свои ворота.

Для подопечных Виктора Гончаренко победа стала первой в сезоне. Ранее в семи матчах РПЛ екатеринбургский клуб один раз сыграл вничью и шесть раз уступил.

Медийный клуб "Амкал" вышел в третий раунд Кубка России по футболу

Медийный клуб "Амкал" вышел в третий раунд Кубка России по футболу

Отметим, что "Урал" и "Сочи" выступают в группе D Кубка России. Вместе с ними в квартет попали столичные ЦСКА и "Торпедо". Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.

Кубок России по футболу

Путь РПЛ. Групповой этап

"Урал" — "Сочи" — 2:0

Голы: Юшин 8' (1:0), Юрганов, в свои ворота 59' (2:0)

Обложка ©

ФК "Урал"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров