Эксперт назвал главные ошибки Европы, ставшие причиной энергетического кризиса

Выбор Европой курса на зелёную энергетику, а также борьба с основным поставщиком энергоресурсов в виде России привели регион к нынешнему энергетическому кризису. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Это авантюрная энергетическая политика последних лет, ориентированная на возобновляемые источники. Всем говорили, что они дешевеют, но на самом деле они вносят в систему очень серьёзный дисбаланс, делают её крайне метеозависимой", — сказал он.

По словам Гривача, при такой политике система начинает "чихать, кашлять, спотыкаться", а в планах у Европы продолжить наращивать зелёную энергетику. Так, к 2030 году заявлено 55% возобновляемых источников по балансу, это значит, что в электроэнергетике их должно быть под 80%.

"Эту систему надо стопроцентно резервировать традиционными источниками, под которые надо иметь ещё и цепочки поставок энергоносителей, ведь никто не будет ждать, когда же в Европе, наконец, будет безветренная погода или маловодная зима и будут проблемы с ГЭС", — объяснил эксперт.

Вторым же фактором является борьба Европы против основного поставщика энергоносителей — России. Таким образом, регион создал метеозависимую систему и тут же поссорился с соседом, который надёжно обеспечивал значительные объёмы поставок, отметил Гривач.