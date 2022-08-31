В Бердянске выдали около 3,5 тысячи российских паспортов

Жители Бердянска подали около девяти тысяч заявлений на получение российского гражданства. По словам мэра города Александра Сауленко, порядка трёх с половиной тысяч человек уже получили паспорта РФ.

"По паспортам: уже порядка восьми-девяти тысяч написано заявлений на получение [российского паспорта], порядка трёх – трёх с половиной тысяч [человек], которые уже получили паспорт на руки, они являются гражданами России", — сказал он журналистам.