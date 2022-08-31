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31 августа, 13:55

В Бердянске выдали около 3,5 тысячи российских паспортов

Жители Бердянска подали около девяти тысяч заявлений на получение российского гражданства. По словам мэра города Александра Сауленко, порядка трёх с половиной тысяч человек уже получили паспорта РФ.

"По паспортам: уже порядка восьми-девяти тысяч написано заявлений на получение [российского паспорта], порядка трёх – трёх с половиной тысяч [человек], которые уже получили паспорт на руки, они являются гражданами России", сказал он журналистам.

Жителям Токмака Запорожской области выдали первые российские паспорта

Жителям Токмака Запорожской области выдали первые российские паспорта

Напомним, президент РФ Владимир Путин в конце мая подписал указ об упрощённом порядке приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. В июле глава государства утвердил аналогичный документ для людей, постоянно проживающих на Украине либо на территории ДНР и ЛНР.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Оксана Попова

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