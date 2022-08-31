В Подмосковье отец случайно поджёг сына, пока разогревал еду на костре

В Подмосковье отец случайно поджёг пятилетнего сына, когда пытался разогреть на костре еду на даче. Теперь ребёнок — в реанимации, а мужчина — под капельницей. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал сам родитель.

Инцидент произошёл в СНТ "Кулаково" под Чеховом. По всему товариществу объявили о плановом отключении электричества с 9:30 до 11:00. Однако в обещанное время свет так и не появился. Это продолжалось до 15:00, а затем мужчина решил развести огонь.

"Хотел разогреть еду, дрова отсырели. Решил чуть жидкости для розжига плеснуть. Видимо, когда взбалтывал, такой эффект получился, как у дезодоранта. И тут взрыв", — рассказал мужчина.

После того как мальчик загорелся, отец упал на него, пытаясь потушить огонь. В результате ребёнка госпитализировали с ожогами 50% тела: обгорели лицо, грудь, руки и ноги, а также повреждены дыхательные пути. По словам мужчины, сейчас ребёнок находится в реанимации в Люберцах, с ним мама. У мужчины же диагностировали 20% ожогов. В данный момент он лежит в больнице под капельницей. Отец отметил, что накануне происшествия тоже были плановые отключения электричества.