Политолог назвал правильным решение не откладывать сентябрьские выборы

Конкурентоспособность предстоящих выборов вернулась к показателям 2017 года. Об этом Лайфу заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов по итогам круглого стола на тему "Единый день голосования – 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов".

"Конкурентность выборов вернулась к показателям 2017 года. Это звучало сегодня красной строкой. В кампаниях по выбору глав субъектов конкурс пять человек на место в среднем. То есть практически все партии более-менее серьёзные, которые есть в нашей стране, принимают участие", — сказал политолог.

По словам Мартынова, несмотря на достаточно мощное давление в виде так называемого общественного мнения о переносе выборов в силу острого периода в истории страны, в ходе круглого стола было принято решение не откладывать их.

"Всё идёт своим чередом и вовремя. У нас есть спрос у граждан на участие в выборах. На оказание влияния на развитие региона, области, города через выборные должности, которые люди и выбирают. Мне кажется, это очень важный момент. Вся социология говорит о том, что интерес высокий", — добавил Мартынов.