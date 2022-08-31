Политолог Чеснаков: Осенние выборы в РФ напоминают референдум о доверии к власти

Осенние выборы в этом году похожи на своего рода референдум о доверии к действующей власти, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Об этом он заявил в рамках проведения круглого стола "Единый день голосования – 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов", который прошёл в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).

"Выборы выглядят как вариант референдума о доверии к власти в целом. И пока все расчёты показывают, что этот референдум пройдёт со значительным позитивным результатом для власти", — заявил Чеснаков.

Политолог также уточнил, что различные партии в текущей предвыборной кампании продолжают консолидироваться вокруг действующей власти в России.