Политолог Чеснаков: Осенние выборы в РФ напоминают референдум о доверии к власти
Осенние выборы в этом году похожи на своего рода референдум о доверии к действующей власти, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Об этом он заявил в рамках проведения круглого стола "Единый день голосования – 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов", который прошёл в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).
"Выборы выглядят как вариант референдума о доверии к власти в целом. И пока все расчёты показывают, что этот референдум пройдёт со значительным позитивным результатом для власти", — заявил Чеснаков.
Политолог также уточнил, что различные партии в текущей предвыборной кампании продолжают консолидироваться вокруг действующей власти в России.
Ранее "Единая Россия" открыла федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами. Специалисты будут следить за ходом голосования и реагировать на поступающие нарушения.
Напомним, 8 августа в России завершилась регистрация кандидатов на выборы высших должностных лиц 14 регионов. За высокие посты в единый день голосования поборются кандидаты от 11 политических партий, а также два самовыдвиженца. Единый день голосования пройдёт 11 сентября.
Telegram / Фонд развития гражданского общества