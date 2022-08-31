Политолог: Преимущество на выборах в сентябре получат поддержанные Путиным кандидаты
Высокий рейтинг главы государства Владимира Путина даст на выборах в сентябре преимущество кандидатам, получившим его поддержку. Такое мнение высказал в среду председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в ходе круглого стола "Единый день голосования – 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов".
По его мнению, основным фактором, влияющим на ход голосования, является патриотический консенсус, сложившийся на фоне проведения специальной военной операции и противодействия санкциям коллективного Запада.
"Электорально это проявилось в высоком рейтинге поддержки и одобрения деятельности президента. Как следствие, все кандидаты, которые были поддержаны президентом, и политические силы, которые имеют связь с Владимиром Владимировичем, получают серьёзное преимущество. Это, я думаю, очень сильно проявится в результатах голосования", — сказал он.
По его словам, в первую очередь это касается кандидатов на должность глав регионов от партии "Единая Россия". Костин считает, что политсила в дни предстоящих выборов сможет получить наилучший результат за последние пять лет.
Напомним, 8 августа в России завершилась регистрация кандидатов на выборы высших должностных лиц 14 регионов. За высокие посты в единый день голосования поборются кандидаты от 11 политических партий, а также два самовыдвиженца. Единый день голосования пройдёт 11 сентября.
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