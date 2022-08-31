Евросоюз ужесточил визовую политику с Россией

Страны Евросоюза не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Праге.

Он уточнил, что Будапешт был среди тех, кто высказался против введения полного запрета. При этом решение о расторжении документа, позволявшего россиянам быстрее и дешевле получать шенгенские визы, принято большинством голосов.

"Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощённом визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство стран-членов, из сегодняшних выступлений это стало ясно. Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", — сказал Сийярто журналистам.