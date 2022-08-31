Лавров заявил, что платёжная система "Мир" скоро заработает в Иране

В ближайшее время российская платёжная система "Мир" будет интегрирована с иранской Shetab. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Относительно интеграции и взаимного использования российской системы "Мир" и иранской системы "Шетаб" ведутся предметные переговоры на уровне центральных банков. Они общались, по-моему, в июле и договорились о своего рода дорожной карте, которая будет приводить нас к этому результату. Я уверен, что это состоится достаточно скоро", — заявил он.

Министр иностранных дел Ирана в свою очередь подчеркнул, что по техническим аспектам интеграции двух платёжных систем достигнуты хорошие договорённости. По его словам, иранская сторона оптимистично смотрит на данный вопрос. Хосейн Амир Абдоллахиян выразил надежду на то, что в ближайшее время "народы наших государств и предприниматели смогут использовать эту возможность".