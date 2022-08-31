Россиянам рассказали, как выбрать правильную сменку в школу

Для правильного формирования детской стопы важно, чтобы ребёнок как можно чаще ходил босиком. Однако в школе обязательно нужно носить обувь, при выборе которой необходимо обратить внимание на подошву, вес и материал. Об этом "Москве 24" рассказала детский ортопед, педиатр Светлана Коршунова.

"Ноги детей заключены в сменку минимум по четыре часа пять дней в неделю. Поэтому выбирать такую обувь надо очень тщательно, чтобы в ней ребёнок ощущал себя так же естественно, как если бы ходил босиком", — уточнила она.

По словам Коршуновой, выбирая подошву на обуви, самое главное — убедиться, что она достаточно мягкая и хорошо гнётся, особенно в области изгиба пальцев. Жёсткое же основание обладает плохой амортизацией и не даёт стопе естественно перекатываться с передней на заднюю часть.

"Во время примерки попросите ребёнка встать в обуви на носочки, затем на пяточки, походить и попрыгать. Ногам должно быть удобно во всех положениях", — советует ортопед.

Кроме того, из соображений безопасности важно проверить поверхность подошвы: она не должна скользить. Также не будет лишним оценить вес обуви: чем она легче, тем комфортнее будет ребёнку. Тяжёлая сменка плохо влияет на мышцы стоп и ноги быстро устают, объяснила врач. Кроме того, нужно правильно подобрать размер: недопустимо, чтобы ботинки где-то жали или давили.

Ещё один важный момент — выбор материала. Ноги в детской обуви должны дышать, уточнила специалист. Поэтому лучше приобретать модели из натуральных материалов — кожи и текстиля. При этом лучше выбирать закрытую сменку, которая будет фиксировать ногу ребёнка, что поможет избежать травм при подвижных играх.