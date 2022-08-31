Футболисту "Барселоны" Обамеянгу при ограблении сломали челюсть
Нападающему "Барселоны" Пьер-Эмерику Обамеянгу во время недавнего ограбления сломали челюсть. Об этом сообщает The Athletic.
Восстановление 33-летнего габонского футболиста займёт около месяца. Из-за этого может сорваться его трансфер в лондонский "Челси".
Ранее Лайф сообщал, что в дом Обамеянга проникли четверо неизвестных. Игрока избили, ему и жене угрожали огнестрельным оружием.
Форвард выступает за "Барселону" с февраля 2022 года. В составе сине-гранатовых он провёл 24 матча во всех турнирах, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу.
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