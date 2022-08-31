Футболисту "Барселоны" Обамеянгу при ограблении сломали челюсть

Нападающему "Барселоны" Пьер-Эмерику Обамеянгу во время недавнего ограбления сломали челюсть. Об этом сообщает The Athletic.

Восстановление 33-летнего габонского футболиста займёт около месяца. Из-за этого может сорваться его трансфер в лондонский "Челси".

Ранее Лайф сообщал, что в дом Обамеянга проникли четверо неизвестных. Игрока избили, ему и жене угрожали огнестрельным оружием.