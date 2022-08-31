Психолог: У женщин выше эмоциональный интеллект, поэтому они счастливее
Психолог Коржаева объяснила, почему женщины в РФ чувствуют себя счастливее мужчин
Женщины в России чаще мужчин признаются, что чувствуют себя счастливыми, и на это ощущение счастья влияют несколько факторов. Какие именно, рассказала в беседе с Лайфом клинический психолог Ирина Коржаева.
Первое — это эмоциональный интеллект (EQ). Женщины лучше понимают свои чувства и окружающих. Коржаева напомнила, что "девочкам простительно быть слабыми, плаксивыми, капризными", в то время как мужчин постоянно одёргивают. Психолог уверена, что такое обесценивание чувств ребёнка приводит к его слабому эмоциональному развитию.
"С возрастом понимание чувств становится одним из инструментов выживания, и чем лучше человек им владеет, тем осознаннее он живёт. Соответственно, может поддержать своё ментальное самочувствие", — прокомментировала собеседница Лайфа.
Кроме того, неумение различать зоны ответственности приводит либо к гиперответственности, либо, наоборот, к инфантилизму, добавила Коржаева. В совокупности все перечисленные моменты приводят к накоплению стресса, а он уже выражается через загнанность, неумение отдыхать и останавливаться. Кто-то решает эти проблемы с помощью алкоголя, что ведёт к ещё большему стрессу, подчеркнула психолог.
"И вишенка на торте — место проживания. Чем больше населённый пункт, тем быстрее и целеустремлённее надо выживать, кажется, что нельзя остановиться. Это заводит в безысходность, что сделает несчастным любого человека", — отметила специалист.
В заключение Коржаева добавила, что, пока ещё можно дышать, люди не ощущают ответственность за своё ментальное здоровье, а когда становится поздно — не знают, что делать, поэтому и становятся "самыми несчастными в мире, как Карлсон".
Ранее аналитики выяснили, что женщины в РФ оказались счастливее мужчин, также абсолютно счастливым себя считает каждый пятый россиянин. Однако москвичи и петербуржцы оказались менее довольны жизнью, чем жители других регионов.
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