Психолог: У женщин выше эмоциональный интеллект, поэтому они счастливее

Женщины в России чаще мужчин признаются, что чувствуют себя счастливыми, и на это ощущение счастья влияют несколько факторов. Какие именно, рассказала в беседе с Лайфом клинический психолог Ирина Коржаева.

Первое — это эмоциональный интеллект (EQ). Женщины лучше понимают свои чувства и окружающих. Коржаева напомнила, что "девочкам простительно быть слабыми, плаксивыми, капризными", в то время как мужчин постоянно одёргивают. Психолог уверена, что такое обесценивание чувств ребёнка приводит к его слабому эмоциональному развитию.

"С возрастом понимание чувств становится одним из инструментов выживания, и чем лучше человек им владеет, тем осознаннее он живёт. Соответственно, может поддержать своё ментальное самочувствие", — прокомментировала собеседница Лайфа.

Кроме того, неумение различать зоны ответственности приводит либо к гиперответственности, либо, наоборот, к инфантилизму, добавила Коржаева. В совокупности все перечисленные моменты приводят к накоплению стресса, а он уже выражается через загнанность, неумение отдыхать и останавливаться. Кто-то решает эти проблемы с помощью алкоголя, что ведёт к ещё большему стрессу, подчеркнула психолог.

"И вишенка на торте — место проживания. Чем больше населённый пункт, тем быстрее и целеустремлённее надо выживать, кажется, что нельзя остановиться. Это заводит в безысходность, что сделает несчастным любого человека", — отметила специалист.

В заключение Коржаева добавила, что, пока ещё можно дышать, люди не ощущают ответственность за своё ментальное здоровье, а когда становится поздно — не знают, что делать, поэтому и становятся "самыми несчастными в мире, как Карлсон".