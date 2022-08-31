AFP: Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в город Запорожье, откуда вскоре направится в Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция. Об этом сообщают сразу несколько зарубежных информагентств, в том числе AFP и Reuters.
Ранее стало известно, что программа визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС рассчитана на один день. Инспекторам готовы показать места падения снарядов, а также сбитые беспилотники.
Напомним, что миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, чтобы внести ясность в ситуацию вокруг станции и помочь устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ущербе. Однако в течение последних двух дней украинская армия ведёт артиллерийский обстрел береговой линии города Энергодара, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ