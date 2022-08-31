AFP: Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в город Запорожье, откуда вскоре направится в Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция. Об этом сообщают сразу несколько зарубежных информагентств, в том числе AFP и Reuters.

Ранее стало известно, что программа визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС рассчитана на один день. Инспекторам готовы показать места падения снарядов, а также сбитые беспилотники.