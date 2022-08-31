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31 августа, 12:10

AFP: Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в город Запорожье, откуда вскоре направится в Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция. Об этом сообщают сразу несколько зарубежных информагентств, в том числе AFP и Reuters.

Ранее стало известно, что программа визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС рассчитана на один день. Инспекторам готовы показать места падения снарядов, а также сбитые беспилотники.

В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС

В Энергодаре задержали украинских диверсантов, готовивших теракт на ЗАЭС

Напомним, что миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, чтобы внести ясность в ситуацию вокруг станции и помочь устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ущербе. Однако в течение последних двух дней украинская армия ведёт артиллерийский обстрел береговой линии города Энергодара, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина

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