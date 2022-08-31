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31 августа, 13:36

Сенатор Клишас: ЕС получит зеркальный ответ в случае ограничения прав россиян

В случае расторжения соглашения с РФ об упрощённом предоставлении виз россиянам ответ Москвы странам ЕС будет зеркальным. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в разговоре с РИА "Новости".

"Евросоюз на все ограничения прав наших граждан будет получать зеркальный ответ", — заявил Клишас.

По словам сенатора, его позиция состоит в том, что после расторжения этого соглашения жители европейских стран также лишатся своих преимуществ при получении виз.

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Ранее Лайф писал, что страны ЕС не согласовали общий запрет на выдачу виз россиянам, но соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, для этого среди союзников набралось достаточное количество голосов.

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Flickr

Ирина Фальке

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