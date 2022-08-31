Сенатор Клишас: ЕС получит зеркальный ответ в случае ограничения прав россиян
В случае расторжения соглашения с РФ об упрощённом предоставлении виз россиянам ответ Москвы странам ЕС будет зеркальным. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в разговоре с РИА "Новости".
"Евросоюз на все ограничения прав наших граждан будет получать зеркальный ответ", — заявил Клишас.
По словам сенатора, его позиция состоит в том, что после расторжения этого соглашения жители европейских стран также лишатся своих преимуществ при получении виз.
Ранее Лайф писал, что страны ЕС не согласовали общий запрет на выдачу виз россиянам, но соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, для этого среди союзников набралось достаточное количество голосов.