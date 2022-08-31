Мурашко посоветовал родителям не класть в портфель школьникам шоколадки

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал родителей школьников позаботиться об их рационе. По его словам, в рюкзак ребёнка не стоит класть шоколадки, вместо этого лучше сделать выбор в пользу горячего и правильного питания.

"Пожалуйста, позаботьтесь о питании, чтобы это был не фастфуд, не кладите ребёнку шоколадки в портфель, лучше, чтобы это было горячее питание", — сказал он.

Также Мурашко напомнил родителям о том, что первоклассникам рекомендуется выделять на сон до 11 часов в сутки. Кроме того, при наличии хронического заболевания у ребёнка нужно обязательно предупредить об этом медсестру в школе и классного руководителя.