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31 августа, 13:24

Мурашко посоветовал родителям не класть в портфель школьникам шоколадки

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал родителей школьников позаботиться об их рационе. По его словам, в рюкзак ребёнка не стоит класть шоколадки, вместо этого лучше сделать выбор в пользу горячего и правильного питания.

"Пожалуйста, позаботьтесь о питании, чтобы это был не фастфуд, не кладите ребёнку шоколадки в портфель, лучше, чтобы это было горячее питание", — сказал он.

Также Мурашко напомнил родителям о том, что первоклассникам рекомендуется выделять на сон до 11 часов в сутки. Кроме того, при наличии хронического заболевания у ребёнка нужно обязательно предупредить об этом медсестру в школе и классного руководителя.

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Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал не вести ребёнка на линейку 1 сентября с признаками респираторных заболеваний. По его словам, перед выходом стоит измерить температуру, так как очень важно обеспечить в школах здоровую среду.

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ТАСС / Picture alliance / SvenSimon

Оксана Попова

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