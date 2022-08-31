"Челси" купил 21-летнего футболиста за 82,5 миллиона евро

Лондонский "Челси" приобрёл французского защитника "Лестера" Уэсли Фофана. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

С 21-летним игроком молодёжной сборной Франции он подписал контракт сроком на семь лет. Сумма сделки составила 82,5 миллиона евро. Также договор предусматривает бонусы за различные достижения Фофана в новом клубе.