"Челси" купил 21-летнего футболиста за 82,5 миллиона евро
Лондонский "Челси" приобрёл французского защитника "Лестера" Уэсли Фофана. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
С 21-летним игроком молодёжной сборной Франции он подписал контракт сроком на семь лет. Сумма сделки составила 82,5 миллиона евро. Также договор предусматривает бонусы за различные достижения Фофана в новом клубе.
Фофана выступал за "Лестер" с 2020 года. В составе клуба рослый центральный защитник провёл 52 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал результативную передачу.
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ФК "Челси"