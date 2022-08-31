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31 августа, 13:14

"Челси" купил 21-летнего футболиста за 82,5 миллиона евро

Лондонский "Челси" приобрёл французского защитника "Лестера" Уэсли Фофана. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

С 21-летним игроком молодёжной сборной Франции он подписал контракт сроком на семь лет. Сумма сделки составила 82,5 миллиона евро. Также договор предусматривает бонусы за различные достижения Фофана в новом клубе.

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Фофана выступал за "Лестер" с 2020 года. В составе клуба рослый центральный защитник провёл 52 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал результативную передачу.

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ФК "Челси"

Роман Фейгин

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