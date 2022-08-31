Мурашко призвал измерить ребёнку температуру перед походом на линейку 1 сентября

Перед отправкой в школу 1 сентября родителям стоит измерить температуру ребёнку и не вести его на линейку с признаками респираторных заболеваний. Такие рекомендации озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе общения с журналистами.

"В преддверии 1 сентября очень важно, чтобы ребёнок пришёл в школу подготовленным. Пожалуйста, не отправляйте ребёнка с признаками респираторных инфекций в школу. Каждую маму, каждого отца я прошу, чтобы утром ребёнка посмотрели, если необходимо, померьте температуру, убедитесь, что он здоров. Нам необходимо в школах обеспечить здоровую среду", — призвал министр.

Мурашко объяснил, что на сегодняшний день в России около 47 тысяч детей с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей, ещё 3,6 тысячи из них лечатся в стационарах. Именно поэтому очень важно, чтобы "мы оберегали своих детей и, соответственно, обеспечивали им безопасную среду", добавил он.