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31 августа, 13:06

Воробьёв призвал создать новые способы мониторинга пожаров в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал заранее предусмотреть дополнительные меры реагирования на лесные пожары. Об этом он заявил на заседании с силовыми структурами.

"Сейчас наша задача — в следующем периоде предусмотреть дополнительные технологичные меры мониторинга за лесом. И не допускать каких-либо отклонений по безопасности жизни в регионе", — приводит его слова телеканал "360".

Глава региона также поблагодарил спасателей и пожарных за оперативную работу нынешним летом, в особенности в августе, который выдался аномально жарким. Мониторинг и своевременная локализация пожаров привели к тому, что все возгорания в лесах Московской области потушили в короткие сроки, уточнил Воробьёв.

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Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковных Химках в школьных столовых появятся гамбургеры. Также в учебных заведениях будут организованы специальные завтраки для родителей — они смогут сами оценить новое меню.

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VK / Андрей Воробьёв

Артур Лапсаков

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