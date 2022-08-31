Воробьёв призвал создать новые способы мониторинга пожаров в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал заранее предусмотреть дополнительные меры реагирования на лесные пожары. Об этом он заявил на заседании с силовыми структурами.

"Сейчас наша задача — в следующем периоде предусмотреть дополнительные технологичные меры мониторинга за лесом. И не допускать каких-либо отклонений по безопасности жизни в регионе", — приводит его слова телеканал "360".

Глава региона также поблагодарил спасателей и пожарных за оперативную работу нынешним летом, в особенности в августе, который выдался аномально жарким. Мониторинг и своевременная локализация пожаров привели к тому, что все возгорания в лесах Московской области потушили в короткие сроки, уточнил Воробьёв.