Путин 1 сентября проведёт в Калининграде открытый урок "Разговор о важном"
В ходе поездки в Калининградскую область президент России Владимир Путин 1 сентября посетит музейный и театрально-образовательный комплекс и проведёт открытый урок "Разговор о важном". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как уточняется в сообщении, участниками открытого урока станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочей поездкой. Основной темой визита станет День знаний, но также будет обсуждаться и вопрос калининградского транзита.
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ТАСС / Михаил Терещенко