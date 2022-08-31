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31 августа, 12:48

Путин 1 сентября проведёт в Калининграде открытый урок "Разговор о важном"

В ходе поездки в Калининградскую область президент России Владимир Путин 1 сентября посетит музейный и театрально-образовательный комплекс и проведёт открытый урок "Разговор о важном". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется в сообщении, участниками открытого урока станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Путин 1 сентября проведёт заседание набсовета Общероссийского движения детей и молодёжи

Путин 1 сентября проведёт заседание набсовета Общероссийского движения детей и молодёжи

Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочей поездкой. Основной темой визита станет День знаний, но также будет обсуждаться и вопрос калининградского транзита.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Оксана Попова

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