Путин 1 сентября проведёт в Калининграде открытый урок "Разговор о важном"

В ходе поездки в Калининградскую область президент России Владимир Путин 1 сентября посетит музейный и театрально-образовательный комплекс и проведёт открытый урок "Разговор о важном". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется в сообщении, участниками открытого урока станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.