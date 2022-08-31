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31 августа, 12:41

Путин вместе с Рахмоном откроют в День знаний пять русскоязычных школ в Таджикистане

Президент России Владимир Путин вместе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном 1 сентября по видео-конференц-связи откроют в республике пять школ с обучением на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В режиме видеоконференции Путин и Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке", — сказано в записи в телеграм-канале.

Путин 1 сентября проведёт заседание набсовета Общероссийского движения детей и молодёжи

Путин 1 сентября проведёт заседание набсовета Общероссийского движения детей и молодёжи

Ранее Лайф рассказывал, что Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочим визитом. Как уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, поездка в первую очередь приурочена ко Дню знаний, однако рабочий визит президента подразумевает и другие цели.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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