Путин вместе с Рахмоном откроют в День знаний пять русскоязычных школ в Таджикистане
Президент России Владимир Путин вместе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном 1 сентября по видео-конференц-связи откроют в республике пять школ с обучением на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В режиме видеоконференции Путин и Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке", — сказано в записи в телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочим визитом. Как уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, поездка в первую очередь приурочена ко Дню знаний, однако рабочий визит президента подразумевает и другие цели.
Kremlin.ru