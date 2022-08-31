В каких зарубежных странах россияне отдыхали этим летом

Самыми популярными маршрутами для летнего отдыха в этом году у россиян стали Турция, Киргизия и Узбекистан. Об этом свидетельствуют результаты анализа авиазаказов из России и обратно, проведённого сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет "Газета.ru".

По данным исследования, за рубеж этим летом отправилось 11% пользователей сервиса. Так, чаще всего летали из Москвы (38,4%), Санкт-Петербурга — 12,4%, Сочи — 6,4%, Екатеринбурга — 4% и Минеральных Вод — 3,3%.

Самым востребованным направлением оказалась Турция, куда было оформлено 15,4% авиазаказов от всех международных бронирований. За ней идёт Киргизия с 11,5%, а на третьем месте расположился Узбекистан, куда пришлось 10% перелётов. Однако популярностью пользовались и другие страны ближнего зарубежья, такие как Армения (9,2%) и Казахстан (7,4%). После них идёт ОАЭ с долей 5,2%, Белоруссия — 3,8% и Таиланд — 3,1%. Замыкают список Мальдивы (3%) и Израиль (2,6%).