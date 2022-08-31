Главный тренер "Манчестер Юнайтед" заявил, что Роналду останется в команде

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что португальский форвард Криштиану Роналду не покинет команду в ходе летнего трансферного окна. Об этом сообщает Manchester Evening News .

"Роналду остаётся. Нам нужны футболисты высокого уровня. Необходимо как можно больше игроков. Это позволит поддерживать стабильность и проводить своевременную ротацию", — сказал тен Хаг.

Напомним, Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне футболист сыграл в четырёх матчах, не отличившись результативными действиями. После этого появилась информация о том, что в "Манчестер Юнайтед" недовольны поведением Роналду и думают о продаже нападающего.