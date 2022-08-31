Одноклубники Роналду заинтересованы в его уходе из "Манчестер Юнайтед"
Одноклубники нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заинтересованы в том, чтобы португалец покинул клуб. Об этом передаёт ESPN со ссылкой на источник в команде.
Сообщается, что футболистам МЮ не нравится высокомерное отношение 37-летнего форварда к окружающим. По информации источника, Криштиану требует от партнёров по команде более эффективной игры.
Напомним, Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021-го. Он подписал с клубом контракт на два года. В текущем сезоне футболист сыграл в четырёх матчах, не отличившись результативными действиями. После этого появилась информация о том, что в "Манчестер Юнайтед" недовольны поведением Роналду и думают о продаже нападающего. Сообщалось даже, что Криштиану может стать игроком французского "Марселя".
ФК "Манчестер Юнайтед"