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31 августа, 08:21

Одноклубники Роналду заинтересованы в его уходе из "Манчестер Юнайтед"

Одноклубники нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заинтересованы в том, чтобы португалец покинул клуб. Об этом передаёт ESPN со ссылкой на источник в команде.

Сообщается, что футболистам МЮ не нравится высокомерное отношение 37-летнего форварда к окружающим. По информации источника, Криштиану требует от партнёров по команде более эффективной игры.

Криштиану Роналду решил остаться в "Манчестер Юнайтед" из-за прихода Каземиро

Криштиану Роналду решил остаться в "Манчестер Юнайтед" из-за прихода Каземиро

Напомним, Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021-го. Он подписал с клубом контракт на два года. В текущем сезоне футболист сыграл в четырёх матчах, не отличившись результативными действиями. После этого появилась информация о том, что в "Манчестер Юнайтед" недовольны поведением Роналду и думают о продаже нападающего. Сообщалось даже, что Криштиану может стать игроком французского "Марселя".

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ФК "Манчестер Юнайтед"

Роман Фейгин

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