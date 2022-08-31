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31 августа, 12:34

В Госдуме перечислили качества Горбачёва, которых не хватает нынешним западным политикам

Депутат Матвейчев призвал западных политиков поучиться у Горбачёва новой этике

Западным политикам есть чему поучиться у президента СССР Михаила Горбачёва, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, политик говорил о концепте "нового мышления", который подразумевал новую этику и отход от конфронтации.

"Горбачёв подразумевал под этой концепцией общечеловеческие ценности. Говоря современным языком, это традиционные ценности. Смысл идеи был в том, чтобы спасти человечество, которое может уничтожить самоё себя. Ядерной зимой тогда пугали всех. Поэтому если человечество хочет выжить, то оно должно отойти от конфронтации и перейти к переговорам", — цитирует парламентария РИА ФАН.

Сейчас этих качеств не хватает западным политикам, в первую очередь американцам, добавил Матвейчев. Депутат призвал США вспомнить "новое мышление" Горбачёва и перечитать заветы, оставленные им.

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"Потому что ничего не изменилось, взаимное ядерное уничтожение осталось. И, кроме дипломатии, признания интересов друг друга, нет иного выхода", — добавил парламентарий.

Кроме того, Матвейчев вспомнил и свои ощущения от выступлений Горбачёва, которые он смотрел в подростковом возрасте из Сибири. По его словам, политик выгодно отличался от прежних руководителей страны умением бесконечно говорить и не читать по бумажке, а также своей близостью к народу.

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О том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга. На данный момент решений о государственных похоронах Горбачёва не принималось.

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Wikipedia / SpreeTom

Артур Лапсаков

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