В Госдуме перечислили качества Горбачёва, которых не хватает нынешним западным политикам

Западным политикам есть чему поучиться у президента СССР Михаила Горбачёва, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, политик говорил о концепте "нового мышления", который подразумевал новую этику и отход от конфронтации.

"Горбачёв подразумевал под этой концепцией общечеловеческие ценности. Говоря современным языком, это традиционные ценности. Смысл идеи был в том, чтобы спасти человечество, которое может уничтожить самоё себя. Ядерной зимой тогда пугали всех. Поэтому если человечество хочет выжить, то оно должно отойти от конфронтации и перейти к переговорам", — цитирует парламентария РИА ФАН.

Сейчас этих качеств не хватает западным политикам, в первую очередь американцам, добавил Матвейчев. Депутат призвал США вспомнить "новое мышление" Горбачёва и перечитать заветы, оставленные им.

"Потому что ничего не изменилось, взаимное ядерное уничтожение осталось. И, кроме дипломатии, признания интересов друг друга, нет иного выхода", — добавил парламентарий.