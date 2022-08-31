Названы неожиданные плюсы запрета телефонов в школах

Число детей с дефицитом внимания увеличилось из-за того, что они пользуются на уроках смартфонами. Отказавшись от телефонов, школьники станут меньше списывать и отвлекаться. Об этом рассказала Лайфу детский психолог Татьяна Семененко.

"Начнём с того, что мобильные телефоны сейчас — это источник шпаргалок. Это источник готовых домашних заданий, которые можно скачать либо обменяться информацией с каким-то знающим человеком, допустим со старшеклассником, который это уже прошёл. Второй момент — отвлекающий", — сказала эксперт.

Игры, переписки с друзьями или просматривание ленты, продолжила психолог, гораздо интереснее учёбы, поэтому преподаватель такому развлекательному контенту не конкурент. Успеваемость учеников напрямую зависит от этого. Стоит учесть и психологический момент. Дело в том, что детям необходимо учиться концентрировать внимание.

"Дефицит внимания — это не про дефицит внимания со стороны родителей, а это не умение сосредоточить своё внимание должным образом. <...> Количество детей с этим синдромом увеличилось", — подчеркнула психолог.

Следовательно, продолжила она, школьники продолжают рассеивать внимание на гаджеты. Одна из задач школьного образования — научить детей учиться, то есть воспринимать этот процесс, получать знания, которые в дальнейшем пойдут в умения и навыки. По словам Семененко, детская психика привыкает к чему-либо быстрее, чем взрослая. При этом эксперт выразила уверенность, что школьники будут стараться проносить смартфоны на уроки. Хотя, отметила она, это зависит от педагогического коллектива: насколько учителя строго к этому относятся.