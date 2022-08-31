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31 августа, 12:29

Названы неожиданные плюсы запрета телефонов в школах

Психолог Семененко рассказала, почему отказ от смартфонов пойдёт школьникам на пользу

Число детей с дефицитом внимания увеличилось из-за того, что они пользуются на уроках смартфонами. Отказавшись от телефонов, школьники станут меньше списывать и отвлекаться. Об этом рассказала Лайфу детский психолог Татьяна Семененко.

"Начнём с того, что мобильные телефоны сейчас — это источник шпаргалок. Это источник готовых домашних заданий, которые можно скачать либо обменяться информацией с каким-то знающим человеком, допустим со старшеклассником, который это уже прошёл. Второй момент — отвлекающий", — сказала эксперт.

Игры, переписки с друзьями или просматривание ленты, продолжила психолог, гораздо интереснее учёбы, поэтому преподаватель такому развлекательному контенту не конкурент. Успеваемость учеников напрямую зависит от этого. Стоит учесть и психологический момент. Дело в том, что детям необходимо учиться концентрировать внимание.

"Дефицит внимания — это не про дефицит внимания со стороны родителей, а это не умение сосредоточить своё внимание должным образом. <...> Количество детей с этим синдромом увеличилось", — подчеркнула психолог.

Следовательно, продолжила она, школьники продолжают рассеивать внимание на гаджеты. Одна из задач школьного образования — научить детей учиться, то есть воспринимать этот процесс, получать знания, которые в дальнейшем пойдут в умения и навыки. По словам Семененко, детская психика привыкает к чему-либо быстрее, чем взрослая. При этом эксперт выразила уверенность, что школьники будут стараться проносить смартфоны на уроки. Хотя, отметила она, это зависит от педагогического коллектива: насколько учителя строго к этому относятся.

Вассерман поддержал запрет смартфонов для школьников на уроках

Вассерман поддержал запрет смартфонов для школьников на уроках

Ранее Минпросвещения запретило школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Глава министерства Сергей Кравцов объяснил данное требование новыми санитарными правилами.

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ТАСС / DPA / Jens Kalaene

Юлия Архипова

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