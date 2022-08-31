Почти каждый пятый россиянин не планирует дарить учителям цветы на 1 Сентября

Большинство российских школьников (82%) будут дарить букеты учителям на 1 Сентября, при этом 18% опрошенных родителей вообще не собираются покупать цветы. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на опрос СК "Росгосстрах" и банка "Открытие".

По данным исследования, почти треть россиян (32%) в праздник планируют подарить личный букет классному руководителю, ещё 22% респондентов собираются преподнести цветы сразу нескольким преподавателям. При этом почти каждый пятый россиянин (22%) будет участвовать только в покупке общего букета от класса, а 18% опрошенных и вовсе не будут приобретать цветы.

Также выяснилось, что треть респондентов (34%) относятся к традициям 1 Сентября равнодушно и не приносят букеты в школу. Однако каждый четвёртый россиянин (23%) уверен, что учителей необходимо благодарить за их труд, но расходы на это слишком велики. Тем более что почти половиной опрошенных (48%) отмечается подорожание астр и гладиолусов в этом году на 5–10%. Но всё же каждый пятый россиянин дарит цветы учителям ежегодно, однако 16% респондентов считают это пустой тратой денег, предпочитая отдать средства на благотворительность.

Также в опросе выяснилось, что 25% респондентов в этом году планируют потратить на цветы к 1 Сентября от одной до трёх тысяч рублей, ещё 24% — от трёх до пяти тысяч рублей, а 29% — до одной тысячи рублей. При этом 15% россиян собираются совершенно бесплатно собрать букет в собственном саду.

Самыми популярными цветами для сентябрьского школьного букета стали хризантемы (24%), ромашки (16%), розы (12%), гладиолусы (9%) и астры (6%). Покупать цветы россияне предпочитают днём и вечером 31 августа (по 28%) или утром 1 сентября (26%).