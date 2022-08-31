Путин 1 сентября проведёт заседание набсовета Общероссийского движения детей и молодёжи

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведёт первое заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодёжи. Об этом сообщили в Кремле.

Как указывается в телеграм-канале, это произойдёт после поездки главы государства в Калининград и торжественного открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ.

"Затем состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи под председательством президента Российской Федерации", — сказано в записи.