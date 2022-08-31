Путин 1 сентября проведёт заседание набсовета Общероссийского движения детей и молодёжи
Президент России Владимир Путин 1 сентября проведёт первое заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодёжи. Об этом сообщили в Кремле.
Как указывается в телеграм-канале, это произойдёт после поездки главы государства в Калининград и торжественного открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ.
"Затем состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи под председательством президента Российской Федерации", — сказано в записи.
Напомним, Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского движения детей и молодёжи 29 июля. В его состав также вошли первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева и другие лица.