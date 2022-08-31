Политолог объяснил, почему Шольц не признаёт провала санкций против РФ

Признание неэффективности антироссийских санкций будет грозить немецкому канцлеру Олафу Шольцу отставкой. Именно поэтому он заявляет, что ограничения эффективны и правильны, заявил политолог и журналист Юрий Светов телеканалу "360".

Эксперт напомнил о том, что сейчас в Европе речь идёт о новом пакете санкций против России. Несмотря на то что они не дадут ожидаемого результата, Шольцу всё равно придётся "отстаивать" ограничения и убеждать граждан, что всё это делают во имя принципов.

"Но Европа продолжит упорствовать с ограничениями, иначе у Шольца не останется выбора. Если он согласится, что санкции против России не дали результата и нанесли ущерб Германии, это означает уход в отставку", — подчеркнул Светов.

По его словам, европейцы активно проявляют недовольство последствиями ограничений, но будут ли они требовать смены власти, пока не известно. Однако, как подчеркнул политолог, Европа не сможет минимизировать эффект от собственных действий при тех политиках, которые сегодня стоят у руля.