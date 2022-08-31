"Всё на глупость не спишешь": Блогер прокомментировал дело Асмус о дискредитации ВС РФ

Попытки представителей артистов опровергнуть какую-либо новость о них, как в случае с актрисой Кристиной Асмус, — обычная практика, но пора перестать делать поблажки звёздам. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил блогер и обозреватель Вадим Манукян.

"Я читал, что её представитель пытается опровергать слухи. Знаете, это, наверное, обычная практика в подобных случаях. Если на сайте суда уже есть информация об этом деле и о том, что оно будет рассматриваться, то мы будем верить всё же фактам, которые мы можем лицезреть", — сказал он.

По словам блогера, в последнее время у него складывается не лучшее отношение к работам Асмус, ведь после развода с Гариком Харламовым она стала исполнять непотребные роли. И ситуация с дискредитацией ВС РФ не исключение. По мнению Манукяна, Асмус играет персонажа, в её голове смешались актёрство и реальная жизнь. Блогер отметил, что не хотел бы, чтобы звезда скатилась по наклонной, а её высказывания привели к более печальным последствиям.

Манукян также обратил внимание на то, что сегодня редко встречаются случаи с дискредитацией ВС РФ. И хотя в начале спецоперации актёры без разбора публиковали украинскую пропаганду, сейчас же подобные действия на глупость и аполитичность списывать уже нельзя. Всё-таки, отметил он, законодательство не допускает распространение фейков о спецоперации и дискредитацию Российской армии.

"Все, кто хотел, разобрались, что к чему, и во всей красе познакомились с жестокостью киевского режима, чем они занимаются. ВСУ полгода демонстрируют свою террористическую направленность. Пора перестать делать артистам поблажки, всё на глупость не спишешь. Надеюсь, что для Кристины эта история станет большим уроком", — подчеркнул Манукян.