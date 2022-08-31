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31 августа, 08:31

Дело о дискредитации ВС РФ на Асмус завели из-за поста в Сети

Слушание в суде по делу Асмус о дискредитации ВС РФ назначено на 6 сентября

Тверской суд Москвы назначил слушание по административному делу российской актрисы Кристины Асмус за размещение в Instagram* публикации с негативным отношением к специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Ксению Розину.

"В Тверской районный суд Москвы поступило административное дело в отношении Кристины Асмус. Судебное заседание назначено на 6 сентября 11:00 мск", — говорится в сообщении.

По словам Розиной, актрисе вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй о дискредитации Вооружённых сил России. Пост, из-за которого на Асмус завели дело, на официальной странице артистки датируется от 24 февраля, уточнили в пресс-службе суда.

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Ранее сообщалось, что суд зарегистрировал протокол в отношении Кристины Асмус по статье о дискредитации ВС РФ. Теперь актрисе грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

* Деятельность организации Meta (владеет Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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ТАСС / Артём Геодакян

Светлана Оперук

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