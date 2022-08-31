Врач Новиков: В Москве отсутствует рост числа госпитализаций с ковидом

Хотя за последние недели в Москве увеличилось число пациентов с симптомами ОРВИ, что на проверку оказывается ковидом, рост количества госпитализаций отсутствует. Об этом РИАМО сообщил заведующий центром для лечения пациентов с CoViD-19 АО "Медицина" Максим Новиков.

"Последние недели на амбулаторном приёме мы действительно ощущаем увеличение числа пациентов, обращающихся с симптомами респираторной вирусной инфекции, и выявляем у них вирус CoViD-19. Подавляющее большинство этих пациентов удаётся успешно лечить на амбулаторном этапе", — сказал он.

Новиков добавил, что рост числа пациентов, которые нуждаются в госпитализации, не наблюдается. По его словам, сегодня в Москве регистрируется штамм "омикрон" и его разновидность "кентавр".

"С моей точки зрения, этот штамм отличается высокой контагиозностью, но низкой вирулентностью. То есть он достаточно быстро и легко передаётся от человека к человеку, но вызывает нетяжёлое течение заболевания", — объяснил врач.

Специалист уточнил, что при нём температура держится обычно не более трёх суток, а выздоровление наступает очень быстро. Он добавил, что это нашло отражение и в рекомендациях врачей: теперь карантин необходимо соблюдать только семь дней.