Врач Новиков: В Москве отсутствует рост числа госпитализаций с ковидом
Хотя за последние недели в Москве увеличилось число пациентов с симптомами ОРВИ, что на проверку оказывается ковидом, рост количества госпитализаций отсутствует. Об этом РИАМО сообщил заведующий центром для лечения пациентов с CoViD-19 АО "Медицина" Максим Новиков.
"Последние недели на амбулаторном приёме мы действительно ощущаем увеличение числа пациентов, обращающихся с симптомами респираторной вирусной инфекции, и выявляем у них вирус CoViD-19. Подавляющее большинство этих пациентов удаётся успешно лечить на амбулаторном этапе", — сказал он.
Новиков добавил, что рост числа пациентов, которые нуждаются в госпитализации, не наблюдается. По его словам, сегодня в Москве регистрируется штамм "омикрон" и его разновидность "кентавр".
"С моей точки зрения, этот штамм отличается высокой контагиозностью, но низкой вирулентностью. То есть он достаточно быстро и легко передаётся от человека к человеку, но вызывает нетяжёлое течение заболевания", — объяснил врач.
Специалист уточнил, что при нём температура держится обычно не более трёх суток, а выздоровление наступает очень быстро. Он добавил, что это нашло отражение и в рекомендациях врачей: теперь карантин необходимо соблюдать только семь дней.
Ранее иммунолог заявил о появлении "природной вакцины" от ковида. По его словам, новые сублинии штамма коронавируса "омикрон" BA.4 и BA.5 можно назвать "природной вакциной" из-за того, что вызванная ими болезнь протекает чаще всего бессимптомно, создавая при этом иммунитет.
ТАСС / Кирилл Кухмарь