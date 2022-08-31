"Монстр какой-то, кракен": Жители Крыма обнаружили в море опасную синюю медузу

Жители Крыма во время отдыха наткнулись на синюю медузу, яд которой может вызвать серьёзные ожоги. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал океанолог Филипп Сапожников.

Синяя медуза в водах Крыма. Видео © VK / Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП ЧП

"У неё высокая концентрация стрекательных капсул на поверхности щупалец. Яд достаточно сильный. Он может вызывать серьёзные ожоги и болевой шок. Человек может попасть в больницу", — сказал эксперт.

По словам Сапожникова, такие медузы в больших количествах водятся в Средиземном море, но в наших водах они не обитают. Вероятно, её привезли на танкере, а когда воду сливали, медуза попала в море. Но самостоятельно эти существа добраться до наших водоёмов через градиент солёности не могут.