Казаки идут: Переодетый в атамана москвич вынес шашку из "Тараса Бульбы"

В Москве неизвестный в костюме казака зашёл в корчму "Тарас Бульба" на станции метро "Добрынинская" и похитил коллекционную шашку. Видео с камер наблюдения из ресторана опубликовал телеграм-канал Mash.

Переодетый в запорожского казака москвич стащил казачью шашку из ресторана "Тарас Бульба". Видео © Telegram / Mash

На кадрах видно, что воришка поднимается на второй этаж ресторана, снимает со стены коллекционную шашку и спокойно идёт обратно на выход. Сотрудники заведения, переодетые в такие же стереотипные одежды запорожских казаков, ничего странного при этом не заметили.

Однако на улице "атамана" поймали полицейские, но ненадолго: злоумышленник поведал захватывающую историю о том, что "это оружие — подарок от антиквара", и его отпустили. По данным Mash, нанесённый ущерб руководство корчмы оценило в 50 тысяч рублей и обратилось в полицию в надежде, что символ ресторана скоро вернут обратно.