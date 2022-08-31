Казаки идут: Переодетый в атамана москвич вынес шашку из "Тараса Бульбы"
Москвич в образе казака украл коллекционную шашку из ресторана "Тарас Бульба"
В Москве неизвестный в костюме казака зашёл в корчму "Тарас Бульба" на станции метро "Добрынинская" и похитил коллекционную шашку. Видео с камер наблюдения из ресторана опубликовал телеграм-канал Mash.
Переодетый в запорожского казака москвич стащил казачью шашку из ресторана "Тарас Бульба". Видео © Telegram / Mash
На кадрах видно, что воришка поднимается на второй этаж ресторана, снимает со стены коллекционную шашку и спокойно идёт обратно на выход. Сотрудники заведения, переодетые в такие же стереотипные одежды запорожских казаков, ничего странного при этом не заметили.
Однако на улице "атамана" поймали полицейские, но ненадолго: злоумышленник поведал захватывающую историю о том, что "это оружие — подарок от антиквара", и его отпустили. По данным Mash, нанесённый ущерб руководство корчмы оценило в 50 тысяч рублей и обратилось в полицию в надежде, что символ ресторана скоро вернут обратно.
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Скриншот Telegram / Mash