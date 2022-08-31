Кабмин РФ разрешил Mitsubishi участие в "Сахалине-2"
Правительство России разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в новом операторе проекта "Сахалин-2". С соответствующим распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.
"Обществу с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия" подготовить необходимые документы для передачи указанной <...> доли в уставном капитале этого общества компании "ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд", — указывается в документе.
Речь идёт о доле в размере 10%, которую получит в новом операторе "ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд" — дочерняя компания Mitsubishi.
Лайф рассказывал, что власти Японии ещё в июле призвали Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в "Сахалине-2". В конце августа стало известно об их согласии на новые условия. А накануне Правительство России разрешило Mitsui остаться в проекте.
Напомним: 30 июня президент Владимир Путин подписал указ, который, в частности, предусматривает передачу имущества компании "Сахалин энерджи" в собственность РФ. Тем же документом предусмотрено и создание российского ООО, к которому перейдут все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компани лтд" (Sakhalin Energy). Японии сразу предрекли экономические проблемы. Как отмечало издание Kyodo, при возникновении проблем с поставками природного газа возникнет угроза резкого роста цен на энергию.
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