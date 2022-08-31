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31 августа, 13:28

В Сочинском нацпарке из-за двухнедельной жары пересохли водопады

<p>Пересохшее ущелье реки Агуры. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/npsochi_official/956?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СОЧИНСКИЙ НАЦПАРК</a></p>

Пересохшее ущелье реки Агуры. Обложка © Telegram-канал СОЧИНСКИЙ НАЦПАРК

Водопады пересохли в Агурском ущелье из-за установившейся в Сочи жары. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

"На месте первого, 30-метрового, открылось дно озера, обнажив голые скалы", — сказано в телеграм-канале нацпарка.

Гостей призывают воспользоваться уникальной возможностью увидеть ущелье реки Агуры в сухом формате, однако важно осторожно относиться к безопасности на маршруте. Для посещения он открыт ежедневно с 9:00 до 18:00 часов.

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В пресс-службе добавили, что дождей в Сочи не было уже более двух недель. По данным МЧС, жара сохранится и в первый день сентября. Температура воздуха прогреется до 37 градусов.

Ранее Лайф писал, что в Европе наблюдается бум "сухого туризма" по руслам обмелевших рек. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, зарубежные туркомпании терпят убытки на фоне отмены речных круизов.

Артур Лапсаков

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