В Сочинском нацпарке из-за двухнедельной жары пересохли водопады

Водопады пересохли в Агурском ущелье из-за установившейся в Сочи жары. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

"На месте первого, 30-метрового, открылось дно озера, обнажив голые скалы", — сказано в телеграм-канале нацпарка.

Гостей призывают воспользоваться уникальной возможностью увидеть ущелье реки Агуры в сухом формате, однако важно осторожно относиться к безопасности на маршруте. Для посещения он открыт ежедневно с 9:00 до 18:00 часов.

В пресс-службе добавили, что дождей в Сочи не было уже более двух недель. По данным МЧС, жара сохранится и в первый день сентября. Температура воздуха прогреется до 37 градусов.