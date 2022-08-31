Москвичам пообещали "скромное бабье лето" во второй половине сентября

Существует вероятность, что после резкого похолодания в начале сентября во второй половине месяца температурный фон выровняется и вернётся в климатическое русло. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Существует вероятность какого-то скромного бабьего лета. Я бы не рассчитывал, что оно будет продолжительным, скорее всего, обойдётся классическим периодом. Максимум пять-шесть дней — примерно такой расклад у нас", — сказал он.

Кроме того, как утверждает Тишковец, с приходом похолодания в столицу вернутся дожди, которые будут кратковременными и не очень интенсивными. Он добавил, что при этом холод и осадки принесут в регион улучшение экологической обстановки — воздух станет чище.

"Так что будем дышать полной грудью, заниматься спортом и побольше находиться на улице, потому что это станет уже безопасно", — заключил синоптик.