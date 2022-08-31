Трое осуждённых пострадали в результате удара ВСУ по Макеевской исправительной колонии

Трое осуждённых получили ранения в результате удара украинских военных по Макеевской исправительной колонии. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Ранее Лайф сообщал об обстреле ВСУ Новой Каховки в Херсонской области. Всего было нанесено около семи ударов, разрушены газопровод и семь домов, 35 зданий повреждено, есть погибшая женщина.