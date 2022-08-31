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31 августа, 13:58

Трое осуждённых пострадали в результате удара ВСУ по Макеевской исправительной колонии

Трое осуждённых получили ранения в результате удара украинских военных по Макеевской исправительной колонии. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) нанесли удар по Макеевской исправительной колонии, ранены трое осуждённых", — сказано в телеграм-канале штаба.

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

Ранее Лайф сообщал об обстреле ВСУ Новой Каховки в Херсонской области. Всего было нанесено около семи ударов, разрушены газопровод и семь домов, 35 зданий повреждено, есть погибшая женщина.

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Twitter / Генеральний штаб ЗСУ

Артур Лапсаков

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