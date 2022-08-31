Аксёнов запретил пиротехнику и беспилотники в Крыму на время спецоперации

В Крыму запретили пользоваться пиротехникой и беспилотниками на время проведения специальной военной операции на Украине. Изменения в указ внёс глава республики Сергей Аксёнов.

"Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым" внесены соответствующие изменения", — написал Аксёнов на странице "ВКонтакте".

Документ опубликован на сайте Правительства Крыма. Глава полуострова также выразил надежду на сознательность и ответственность жителей.