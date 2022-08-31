Аксёнов запретил пиротехнику и беспилотники в Крыму на время спецоперации
В Крыму запретили пользоваться пиротехникой и беспилотниками на время проведения специальной военной операции на Украине. Изменения в указ внёс глава республики Сергей Аксёнов.
"Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым" внесены соответствующие изменения", — написал Аксёнов на странице "ВКонтакте".
Документ опубликован на сайте Правительства Крыма. Глава полуострова также выразил надежду на сознательность и ответственность жителей.
Ранее в Крыму раскрыли, что за катастрофу скрывает "дымовая завеса" в виде заявлений Киева о "деоккупации". Аксёнов подверг власти Киева жёсткой критике, в частности, назвав их "эвакуаторами хреновыми", а также выразил мнение, что о собственной значимости украинская элита продолжит вещать, даже оказавшись прижатой при отступлении к польской границе.
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