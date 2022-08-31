В США вспомнили пророчество Трампа о зависимости Европы от России

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп несколько лет назад говорил о сильной зависимости Европы от российских нефти и газа. Об этом заявил Род Дреер в статье для издания The American Conservative, где напомнил о выступлении бывшего американского лидера на заседании ООН в 2018 году.

"Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российских нефти и газа?" — подчеркнул автор.

По его мнению, лидеры Европейского союза собственными руками поставили экономику континента на грань краха, который может произойти уже этой зимой. Эксперт указал, что "холодная реальность" сильно ударит по домам и предприятиям европейцев уже в январе.