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31 августа, 14:33

РФС может наказать футболиста "Твери" за оскорбление арбитра после поражения от "Амкала"

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оценит поведение полузащитника "Твери" Камиля Закирова после матча 1/128 финала Кубка России против столичной медийной команды "Амкал". Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

Состоявшаяся в подмосковном Красногорске встреча завершилась победой "Амкала" со счётом 1:0. После финального свистка Закирова в присутствии других футболистов оскорбил главного арбитра Владимира Сельдякова, обильно используя нецензурную лексику.

"КДК РФС в пятницу рассмотрит оскорбительное поведение Закирова на основании материалов в СМИ. Футболист приглашён за заседание", — сказал Григорьянц.

Медийный клуб "Амкал" вышел в третий раунд Кубка России по футболу

Медийный клуб "Амкал" вышел в третий раунд Кубка России по футболу

Напомним, что в первом раунде медийный клуб "Амкал" выиграл у красногорского "Зоркого" (1:1, по пенальти 8:7). Его следующим соперником в Кубке России станет петербургская "Звезда".

Обложка ©

РФС

Роман Фейгин
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