РФС может наказать футболиста "Твери" за оскорбление арбитра после поражения от "Амкала"

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оценит поведение полузащитника "Твери" Камиля Закирова после матча 1/128 финала Кубка России против столичной медийной команды "Амкал". Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

Состоявшаяся в подмосковном Красногорске встреча завершилась победой "Амкала" со счётом 1:0. После финального свистка Закирова в присутствии других футболистов оскорбил главного арбитра Владимира Сельдякова, обильно используя нецензурную лексику.