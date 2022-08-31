Петербуржец хотел помочь спецслужбам Украины, и теперь его могут обвинить в госизмене
ФСБ предостерегла петербургского студента от отправки денег украинским военным
Студент из Санкт-Петербурга был готов раскошелиться ради украинских спецслужб, но его планам помешали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Кадры допроса "щедрого" юноши опубликовала спецслужба.
ФСБ предостерегла петербургского студента от контактов с украинскими спецслужбами. Видео © ФСБ РФ
Сотрудники выяснили, что в марте этого года молодой человек хотел установить контакт с представителями спецслужб Украины, чтобы оказать им финансовую и "иную" помощь. Примечательно, что юноша учился на военной кафедре одного из петербургских вузов и имел доступ к государственной тайне. Студенту объяснили, что его действия, направленные против безопасности России, могут попасть под статью о госизмене. Но пока ему вынесли официальное предостережение.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий получены данные о связи указанного лица с представителем Службы безопасности Украины для последующего оказания финансовой и иной помощи добровольческому объединению "Батальон Слобожанщина" Украины, участвующему в боевых действиях против Вооружённых сил Российской Федерации", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ в Курске задержала агента украинской разведки по подозрению в шпионаже. Подозреваемый собирал и передавал украинской стороне сведения об объектах Министерства обороны РФ. В ходе обысков по месту жительства у задержанного была обнаружена специальная литература по снайперской подготовке и другие материалы.
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Кадр из видео / ФСБ РФ