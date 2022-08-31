"Не получилось": "Химки" уволили Писарева через три недели после назначения главным тренером

Главный тренер подмосковных "Химок" Николай Писарев отправлен в отставку. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на члена наблюдательного совета клуба Романа Терюшкова.

Решение об отставке было принято после домашнего поражения "Химок" от "Краснодара" на старте группового этапа Кубка России со счётом 0:2.

"После матча состоялся совет учредителей, куда пригласили главного тренера и договорились о расторжении контракта. Результат работы был признан неудовлетворительным. Не получилось, это надо признать. В любом случае мы желаем Николай Николаевичу дальнейший успехов!" — сказал Терюшков.

Место Писарева в "Химках" займёт бывший главный тренер "Алании" Спартак Гогниев. 41-летний специалист возглавлял владикавказский клуб с июля 2019-го по май 2022 года. С конца минувшего сезона он оставался без клуба.