"Не получилось": "Химки" уволили Писарева через три недели после назначения главным тренером
Николай Писарев отправлен в отставку с поста главного тренера "Химок"
Главный тренер подмосковных "Химок" Николай Писарев отправлен в отставку. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на члена наблюдательного совета клуба Романа Терюшкова.
Решение об отставке было принято после домашнего поражения "Химок" от "Краснодара" на старте группового этапа Кубка России со счётом 0:2.
"После матча состоялся совет учредителей, куда пригласили главного тренера и договорились о расторжении контракта. Результат работы был признан неудовлетворительным. Не получилось, это надо признать. В любом случае мы желаем Николай Николаевичу дальнейший успехов!" — сказал Терюшков.
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Место Писарева в "Химках" займёт бывший главный тренер "Алании" Спартак Гогниев. 41-летний специалист возглавлял владикавказский клуб с июля 2019-го по май 2022 года. С конца минувшего сезона он оставался без клуба.
Писарев был назначен наставником "Химок" 10 августа после отставки Сергея Юрана. Его контракт с подмосковным клубом был рассчитан до конца сезона 2023/24. Под руководством Писарева "Химки" проиграли все четыре матча. Ранее команда проиграла в РПЛ грозненскому "Ахмату" (1:3), столичному "Локомотиву" (0:3) и "Сочи" (1:4).
ФК "Химки"